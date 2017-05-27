Aladağ toprağa verildi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.5.2017 14:05
Şehit korucu Aladağ toprağa verildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran ilçesi arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada olan güvenlik su Fethullah Aladağ’ın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Doğubayazıt ilçesi Somkaya köyünde düzenlenen cenaze törenine Ağrı Valisi Musa Işın, İlçe Kaymakamı Ulaş Akhan ve ilçe Müftüsü Turan Kancura katıldı. güvenlik su Aladağ'ın cenazesi Van'dan helikopterle Doğubayazıt ilçesine bağlı Somkaya köyündeki köy mezarlığına getirildi. Aladağ'ın yakınları Kürtçe ağıtlar yakarak sinir krizi geçirdiler. Gözyaşlarına boğulan şehit yakınlarını askeri personel ve köylüler sakinleştirmeye çalıştı. İlçe Müftüsü Mehmet Turan Kancura'nın cenaze namazının kılınması ve okunan duaların ardından şehit Aladağ'ın naaşı defnedildi.
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Şehit korucu Aladağ toprağa verildi
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