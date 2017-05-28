Dişini karıştırdığı çatal boğazına kaçtı

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Orhangaziye bağlı Üreğil Mahallesinde meydana geldi. İddia göre, iftardan sonra çürüyen dişinin arasına giren yiyecek parçalarını çıkarmak isteyen Naciye Ak, çatalla dişini karıştırmaya başladı.

Çatal, genç kızın elinden kayarak boğazına girdi. Naciye Ak ailesinden yardım isteyince taksic baba İsmail Hakkı Ak, kızını kendi aracıyla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç kızın boğazındaki çatal operasyonla çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olan kızının bugün akşam saatlerinde taburcu edilmesini beklediklerini söyleyen İsmail Hakkı Ak, İftardan sonra durakta beklerken eşim arayarak, Koş Naciye ölüyor diyerek durumu haber verdi. Eve gelip hastaneye götürdüm. Naciyenin dişlerinden bazıları çürüğü için sürekli şikayet ediyordu. Dişlerini karıştırdığı çatal boğazına kaçmış. Bir türlü doktora götürememiştik diye konuştu.