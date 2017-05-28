Hafıza kaybına karşı haftada 3 gün yürüyüş

Egzersiz yapmanın, bunaması olanlarda beyin fonksiyonlarını ve düşünme kabiliyetini artırdığı açıklandı. Araştırma, Alzheimer'dan sonra dünyada en çok görülen ikinci bunama türü olan vasküler bilişsel bozukluğa odaklandı. Bozukluğun nedeni, kan damarlarının hasar görmesi sonucu kanın beyne yeterince akamayacak duruma gelmesi.



DENEY NASIL YAPILDI?

Daha önceki araştırmalar, sık sık ve hızlı yürüyüşler yapmanın Alzheimer'ın ilk aşamalarındaki insanların hafızası ve fiziksel becerilerini iyileştirebileceğini göstermişti. Ancak ilginç bir şekilde çok az çalışma egzersiz yapmanın vasküler bunaması olanlarda beyin fonksiyonlarını iyileştirebileceğini gösterdi. Nisanda İngiliz Spor Hekimliği Dergisi'nde yayımlanan bir araştırma, tam da bu konuya odaklandı. Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, vasküler bilişsel bozukluğun erken aşamalarında olan 38 yaşça büyük kişiyi incelemeye başladı. Hiçbiri o dönemde spor yapmıyordu. Her gönüllünün beyni tarandı.



ÇALIŞMA CESARET VERİCİ

Test sırasında gönüllüler bilgisayarlarında bir okun nereye doğru bakması gerektiğini, tuşlara hızla basarak belirlemeliydi. Araştırmacılar, son olarak gönüllülerden bir bölümünü yürüyüş yapmaları için rasgele seçti. Kontrol grubu için seçilenlerdense, laboratuvara gelerek sağlıklı yaşam eğitimlerine katılmaları istendi. İlk grup, haftada üç kez bir araştırmacının gözetiminde bir saatlik seanslarla yürüyüşlere katıldı. Bu gruptan kalp ritimlerini maksimum kapasitelerinin yaklaşık yüzde 65 daha fazlasına çıkaracak şekilde hızlı yürüyüşler yapması istendi. Yürüyüş programındakilerin çoğu tüm seansları tamamladı. 6 ayın sonunda yürüyüş grubu ile kontrol grubundan, deneyin başında yaptırdıkları fiziksel ve bilişsel testler ile beyin taramalarını yenilemeleri istendi. Sonuçlar, bu iki grubun beden ve beyinlerinin tamamen farklı çalıştığını gösterdi. Yürüyüş yapanların kan basınçları, kontrol grubundakilere oranla daha düşüktü. Asıl dikkat çekici olan, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında yürüyenlerin beyinlerinde, dikkat ve hızlı karar verme bölümlerinde daha az hareket görülmesiydi. Çalışmanın yürüyüş gibi basit ve erişimi kolay çözüm sunması, ileriki araştırmalar için cesaretlendirici bulunuyor. BBC Türkçe