İlk teravih ilk sahur ilk iftar

Ramazan ayı kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahurla dün başladı. Teravih için İstanbul'da Sultanahmet, Fatih, Eyüp Sultan, Edirne'de Selimiye, Hatay'da Habib-i Neccar, Diyarbakır'da "İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" olarak kabul edilen Ulu Cami doldu taştı. Zonguldak'ta maden işçileri ocakta, Denizli'de belediye işçileri sokakta sahur yaptı. İşte yurttan ilk sahur ve ilk teravih manzaraları:İstanbul'da ilk teravih ve ilk sahur için en fazla tercih edilen yer, Sultanahmet Meydanı ve Eyüp Sultan oldu. Meydanlarda, park ve bahçelerde sahur sofraları kuruldu. Fırınlarda sıcak pide için kuyruklar oluştu.Zonguldak'ta maden işçileri, ilk sahuru yerin metrelerce altında, tahtadan kurdukları yer sofrasında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı. 11 yıllık maden işçisi 3 çocuk babası Fatih Özdin (38) yerin metrelerce altında oruç tutmanın zor olduğunu ancak zamanla buna alıştıklarını söyledi. 10 yıllık madenci, bir çocuk babası Serkan Arslan da (32) "Ekmeğimizi burada kazanıyoruz, sahuru burada yapıyoruz" diye konuştu.Çanakkale Çan'daki 100 haneli Büyükpaşa Köyü'nde köylü kadınlar, davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı. Muhtar Selahattin Yılmaz'ın eşi Hacer Yılmaz, arkadaşlarıyla birlikte davul çaldı.Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın gece çalışan personeli, ilk sahurlarını görev başında yaptı. İtfaiye amiri Ramazan Kocakaya, "30 yıldır sahuru görev başında yapıyoruz" dedi.Anadolu'nun ilk camisi olan Hatay Habib-i Neccar Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Camide Hz. İsa'nın iki havarisi olan Yahya ve Yunus ile Habib-i Neccar'ın mezarları bulunuyor.Diyarbakır Sur'da "İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami ve Mimar Sinan'ın ustalık eseri Edirne Selimiye Camisi, ilk teravih namazında doldu taştı.İlk günün sonunda vatandaşlar, akşam da iftarı karşılarken büyük mutluluk yaşadı. Yurdun dört bir yanında kurulan çadırlarda, sofralarda oruç açılırken, renkli görüntüler de yaşandı.