İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Edirnekapı Rami Caddesi'nden Vezneciler istikametine giden Muhammed Emin Karadaş'ın idaresindeki 34 SL 6988 plakalı otomobil, önce Barış Ciğerci idaresindeki 34 FP 7268 plakalı minibüse, daha sonra da otobüs durağına çarparak, takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazanın ardından araçta sıkışan sürücü Karadaş'ın, hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Karadaş'ın cesedi ambulansla çevredeki bir hastaneye gönderildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.