Kaya tırmanışı yaparken düşen kadın öldü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 29.5.2017 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 09:42
Kaya tırmanışı yaparken düşen kadın öldü

'in İlçesi'nde, kaya tırmanışı yaptığı sırada dengesini yitirerek düşen 33 yaşındaki Leyla Kara, öldü.

Olay, dün akşam Kaynaklar Mahallesi'ndeki kaya tırmanışı alanında meydana geldi. Arkadaşları ile kaya tırmanışı yapmak için tırmanış bölgesine giden gelen Leyla Kara, tırmanış yaptığı sırada iddiaya göre fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

GENÇ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kara'nın arkadaşları durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Kara'nın öldüğünü belirledi. Talihsiz kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kaya tırmanışı yaparken düşen kadın öldü
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