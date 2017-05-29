Kaya tırmanışı yaparken düşen kadın öldü

Olay, dün akşam Kaynaklar Mahallesi'ndeki kaya tırmanışı alanında meydana geldi. Arkadaşları ile kaya tırmanışı yapmak için tırmanış bölgesine giden gelen Leyla Kara, tırmanış yaptığı sırada iddiaya göre fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.



GENÇ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ



Kara'nın arkadaşları durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Kara'nın öldüğünü belirledi. Talihsiz kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.