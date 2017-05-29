Tedavisi yapılan arka bacağı kırık geyik doğaya bırakılacak

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 29.5.2017 09:54
Tedavisi yapılan arka bacağı kırık geyik doğaya bırakılacak

Çatalca yakınlarında arka kemiği kırık halde bulununca İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampusu'ndeki Veteriner Fakültesi'ne getirilen 3 yaşındaki erkek yavru geyik, buradaki Vahşi Yaşamı Araştırma ve Koruma Kulübü (VAŞAK) tarafından tedavi ve bakıma alındı.

VAŞAK Başkanı Medya Karaaslan, bir süre önce doğada bulunan ve kendilerine getirilen yavru geyiğin arka sağ bacak kemiğinde kırık olduğunu belirterek, "Röntgeni çekildi. Arka sağ bacağında açık kırık vardı. Bacağı bandaja aldık. Daha sonra plaka uygulandı. Düzenli olarak bandaj, pansuman uygulaması yapıldı. Şu anda yaptığımız da bu yakın zamanda doğaya salmayı umuyoruz" dedi.



Karaaslan, kendisi ve diğer arkadaşları ile birlikte sevimli yavru geyiğin tedavisinin yanı sıra bakım ve temizliğini yaptıklarını ekledi.

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Tedavisi yapılan arka bacağı kırık geyik doğaya bırakılacak
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