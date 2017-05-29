Tedavisi yapılan arka bacağı kırık geyik doğaya bırakılacak

VAŞAK Başkanı Medya Karaaslan, bir süre önce doğada bulunan ve kendilerine getirilen yavru geyiğin arka sağ bacak kemiğinde kırık olduğunu belirterek, "Röntgeni çekildi. Arka sağ bacağında açık kırık vardı. Bacağı bandaja aldık. Daha sonra plaka uygulandı. Düzenli olarak bandaj, pansuman uygulaması yapıldı. Şu anda yaptığımız da bu yakın zamanda doğaya salmayı umuyoruz" dedi.





Karaaslan, kendisi ve diğer arkadaşları ile birlikte sevimli yavru geyiğin tedavisinin yanı sıra bakım ve temizliğini yaptıklarını ekledi.