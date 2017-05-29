Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Kadir Demirel, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evinde damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, kayınpederini bıçakladı. Araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçaklayan damat, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Demirel hayatını kaybederken, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SABAH gazetesi olarak Allah'tan rahmet diliyoruz...



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