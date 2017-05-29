hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 29.5.2017 21:50 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 22:14
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel hayatını kaybetti

gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten , damadı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, , Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı 'in evinde damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, kayınpederini bıçakladı. Araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçaklayan damat, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Demirel hayatını kaybederken, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SABAH gazetesi olarak Allah'tan rahmet diliyoruz...

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Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel hayatını kaybetti
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