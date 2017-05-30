Aynı yerde iki : 3 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 30.5.2017 06:28 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 06:29
Aynı yerde iki kaza: 3 ölü, 1 yaralı

İzmir'in ilçesinde aynı yerde peş peşe yaşanan iki trafik sından ilki hasarla atlatıldı ancak ikincisinde üç kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul Otoyolu Kuyucak Kavşağı'nda Manisa istikametinden İzmir yönüne giden 35 AJ 5045 plakalı kamyonun sürücüsü Birkay K, hasarlı ya karışan 34 PK 4887 plakalı otomobilin şeridi kapatması üzerine yol kenarında durdu.

Aynı yönde seyreden Halil Güntekin (28) idaresindeki 35 EB 7762 plakalı otomobil ise kontrolden çıkarak bu kamyona çarptı.

Sürücü Halil Güntekin ile aynı araçtaki kardeşi Tunahan Güntekin (15), annesi Ayşe Güntekin (47) ve Mehmet Özer (62) otomobilde sıkışarak yaralandı.

- İki kardeş öldü, anneleri ağır yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma, sağlık ile itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Ekipler, Halil ve Tunahan Güntekin ile Mehmet Özer'in öldüğünü belirledi.

Sağlık görevlileri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ayşe Gültekin'in hayatı tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili kamyon sürücüsü Birkay K'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

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Aynı yerde iki kaza: 3 ölü, 1 yaralı
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