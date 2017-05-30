İlaç kaçakçılarına baskın!

Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu ilaçların internet üzerinden Türkiye'nin her yerine satış yapıldığını belirleyerek operasyon kararı aldı. Polis ekipleri dün ilaçların yollandığı Eyüp'te bulunan 3 katlı bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan baskında İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden izni olmayan 15 bin kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen B.O. ve E.Y. hakkında işlem başlatılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin depoda yaptığı aramalar ve ürünleri incelemeleri görüntülendi.