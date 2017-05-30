"Manisa’daki depremlerin büyüme olasılığı var"

Avcılar Belediyesi'nin Afetlere karşı hazırlık çalışmaları kapsamında aylık 'ABAG' olarak kısaltılan Afet Gönüllüleri Projesi eğitim toplantılarının sonuncusu Zübeyde Hanım Evlendirme Salonunda yapıldı. Avcılar Engellilere Hizmet Eğitim Kültür Dayanişma Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar'in da katıldığı bu toplantıda deprem başta olmak üzere olası afet durumunda engellilerin nasıl hareket etmesi gerektiğine dair bilgiler verildi. Toplantıdan önce Manisa 'da peş peşe görülen son depremlere ilişkin soruları yanıtlayan Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, oluşum haritaları incelendiğinde oradaki yer sarsıntılarının düşey faylanmadan oluştuğunu söyledi. Gündoğdu, geçen hafta Manisa'nın Gölmarmara İlçesi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.9 ve 4.8 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:"Bu depremler düşey hareketi işaret ediyor. Yani; o graben (toprağın ansızın çökmesiyle oluşan çukur) yapısında oluşan düşey hareketleri ifade eden bir deprem. Yöredeki kötü yapılar da hasar veriyor. Daha da büyüme ihtimali de olabilir. Ama 7'nin üzerinde bir deprem beklemiyoruz. Bu depremin anlamı; tek başına artçı şok değil yani. Hepsi farklı yerlerde oluşuyor. Yani bütün grabeni saran bir yapısı var bu depremlerin. Çanakkale depremlerine de benziyor aslında. Orada da depremler hala devam ediyor. Burada da 400'ü buldu depremlerin sayısı. Düşey bir hareketin oluşturduğu bir olay ve bu olayın sonucunda tabii halkı tedirgin ediyor. AFAD el koymuş çadırlar kurmuş insanların dışarıda kalmaları önlenmiş durumda. Evine güvenmeyenler evlerinin içerisine girmeyecekler kötü yapılarda oturanlar, çadırda, açıkta barınmanın yollarını bulmalı."

"GİRİT, RODOS'TAKİ BÜYÜK DEPREM TSUNAMİYE YOL AÇAR"



Yard. Doç. Dr Gündoğdu, bunların Kuzey Anadolu Fay hattının oluşturduğu gerilme ile oluşan faylar olduğunu ancak, Marmara'da beklenen olası depreme hiçbir etkisi olamayacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Edremit'ten; Ege'nin kuzeyindeki depremden sonra bu deprem Manisa'da oldu. Büyük Menderes, İzmir yakınlarında büyük bir deprem yoğunluğu, etkinliği yaşandı. Onun dışında aşağıda Ege kıyılarında Kuşadası'nda olan depremler var. Bu depremler şu anda Ege'nin tüm kıyılarını tarıyor. Burada Akdeniz'de Girit adası yakınlarında Rodos adası civarında oluşabilecek büyük depremler var. Onlar bizi tsunami bakımından etkileyebilir. Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde beklediğimiz depremler var. Adıyaman'da oluşan depremler ara vermiş, sakinlik dönemine girmiş durumda. Ama oralar hepsi tehlikeli yerler yani. Her an büyük deprem olma riski yüksek yerler bizim için. Oralarda kıpırtı yok. Kıpırtı olmayan yerlerde daha çok uyku yok demektir aslında. Bu depremlerin oluşması bir anlamda enerjinin boşalmasına işaret etmiş oluyor. O yüzden pek endişelenmiyoruz ama oradaki insanlara sorarsak devamlı sallanan bir ortamda insanların asapları bozulur."

"ESKİ BİNALAR YENİLENECEK"



Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, İstanbul'da deprem riskinin yüksek olduğunu göz önünde tutarak önlem almaya çalıştıkların; bunu yaparken afete karşı eğitime önem verdiklerini, eski binaların güvenli yapılarla değiştirilmesi önündeki engelleri kaldırmaya çalıştıklarını anlattı. Başkan Toprak Benli, 3 yıl içinde ilçedeki 10 mahalleden 7'si için hazırlanan imar planının bu ay İstanbul Belediye Meclisi'nden geçtiğini, böylece yenilenecek mevcut binaların önündeki 2008 yılında getirilen 4 kat yasağının kaldırıldığını, isteyenlerin 2002'deki hakları korunarak yapılarını yenileyebileceğini ekledi.