"Manisa’daki depremlerin büyüme olasılığı var"

"GİRİT, RODOS'TAKİ BÜYÜK DEPREM TSUNAMİYE YOL AÇAR"
Yard. Doç. Dr Gündoğdu, bunların Kuzey Anadolu Fay hattının oluşturduğu gerilme ile oluşan faylar olduğunu ancak, Marmara'da beklenen olası depreme hiçbir etkisi olamayacağını vurgulayarak şöyle devam etti:
"Edremit'ten; Ege'nin kuzeyindeki depremden sonra bu deprem Manisa'da oldu. Büyük Menderes, İzmir yakınlarında büyük bir deprem yoğunluğu, etkinliği yaşandı. Onun dışında aşağıda Ege kıyılarında Kuşadası'nda olan depremler var. Bu depremler şu anda Ege'nin tüm kıyılarını tarıyor. Burada Akdeniz'de Girit adası yakınlarında Rodos adası civarında oluşabilecek büyük depremler var. Onlar bizi tsunami bakımından etkileyebilir. Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde beklediğimiz depremler var. Adıyaman'da oluşan depremler ara vermiş, sakinlik dönemine girmiş durumda. Ama oralar hepsi tehlikeli yerler yani. Her an büyük deprem olma riski yüksek yerler bizim için. Oralarda kıpırtı yok. Kıpırtı olmayan yerlerde daha çok uyku yok demektir aslında. Bu depremlerin oluşması bir anlamda enerjinin boşalmasına işaret etmiş oluyor. O yüzden pek endişelenmiyoruz ama oradaki insanlara sorarsak devamlı sallanan bir ortamda insanların asapları bozulur."
"ESKİ BİNALAR YENİLENECEK"
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, İstanbul'da deprem riskinin yüksek olduğunu göz önünde tutarak önlem almaya çalıştıkların; bunu yaparken afete karşı eğitime önem verdiklerini, eski binaların güvenli yapılarla değiştirilmesi önündeki engelleri kaldırmaya çalıştıklarını anlattı. Başkan Toprak Benli, 3 yıl içinde ilçedeki 10 mahalleden 7'si için hazırlanan imar planının bu ay İstanbul Belediye Meclisi'nden geçtiğini, böylece yenilenecek mevcut binaların önündeki 2008 yılında getirilen 4 kat yasağının kaldırıldığını, isteyenlerin 2002'deki hakları korunarak yapılarını yenileyebileceğini ekledi.