Afgan genci ölümle tehdit eden şahıs yakalandı

Yalova'da, Afganistan uyruklu genci aracına alarak ölümle tehdit eden, parasını alan ve o anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan A.A. (33) adlı şahıs, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Yalova emniyetinden yapılan açıklamada "Görüntülerin Yalova ilimizde kayıt altına alındığının tespit edilmesi üzerine gece boyunca detaylı ve titiz bir çalışma yürütülmüştür. Yapılan çalışma ile A.A. isimli şahıs Altınova ilçesinde yakalanmıştır." denildi.

Ayrıca, Afgan uyruklu Hüdaverdi Rozmuhammed (20) adlı gencin ise Türkiye'ye illegal girişte bulunduğunu, kimliksiz ve pasaportsuz olduğunu söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs, "Şakaydı. Şaka yaptığım için çok pişmanım" dedi.

Türkmen çocuğu ölümle tehdit etti!

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Geçtiğimiz gün sosyal medya paylaşılan videoda; kimliği belirsiz bir kişi, aksanından mülteci olduğu anlaşılan genci otomobiline alıp, "Seni nasıl öldüreyim" diyerek tehdit ediyor.

Görüntüyü çeken şahsın, Afgan gence "Benim ülkemde ne arıyorsun", "20 lirayı ver seni öldürmeyeyim", "Seni öldüreyim mi paranı mı alayım" gibi sözler sarf ederek tehditler savurduğu görülüyor.