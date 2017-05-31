Annesinin yüzüne sürdüğü bu krem yüzünü mahvetti

32 yaşındaki anne, 14 aylık kızının başına gelen korkunç olaydan sonra diğer anne ve babaları güneş kremi kullanımına karşı uyardı. Güneş kremi yüzünden küçük kızı tanınmaz hale geldi.

Rebecca Cannon isimli kadın 14 aylık kızı Kyla ile kardeşini ziyarete gittiğinde her zaman kullandığı güneş kremini unuttuğunu fark edince başka birinden aldığı kremi Kyla'nın yüzüne sürdü. Today'e konuşan anne, "Hiç güneş kremi sürmemektense herhangi bir güneş kremi sürmenin daha iyi olacağını düşündüm." dedi.

Kısa süre içerisinde Kyla'nın yüzü kızarmaya ve şişmeye başladı. Ertesi sabah ise her şey daha kötü bir hal aldı. Yüzündeki şişlikten küçük kızın gözleri kapanıyordu. Yanakları su toplamıştı.Rebecca, hemen hastaneye koştu.

Doktorlar Kyla'ya ikinci derece yanık teşhisi koydu. Fakat Rebecca anlam veremiyordu. Güneş kremi sürmüştü ve şapkası yüzünü kapatıyordu. Ayrıca güneş o kadar yakıcı değildi.

Doktoru, ilk başta küçük kıza yanık kremi yazdı ancak yüzü kızarmaya ve şişmeye devam etti. Dermatoloğa gönderilen Kyla'nın yüzündeki yanıklara güneş kreminin içindeki bir maddenin sebep olduğu anlaşıldı.

Üzerinden iki hafta geçmesine rağmen Kyla'nın yüzündeki şişlik ve kızarıklıklar tam olarak geçmedi.