: Ataşehir'de yolcu minibüsü dehşeti! Yaralılar var

Giriş Tarihi: 31.5.2017 13:00 Güncelleme Tarihi: 31.5.2017 13:04
Son dakika: Ataşehir'de yolcu minibüsü dehşeti! Yaralılar var

Ataşehir'de bir yolcu minibüsü ile ara sokaktan çıkan bir minibüs çarpıştı.

Ataşehir'de Küçükbakkalköy - Kadıköy hattında çalışan yolcu minibüsü, bir başka araç ile çarpışarak devrildi. Kazada yolcu minibüsündeki 8 yolcu yaralandı.

Kaza, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Atilla Saatçi'nin kullandığı yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir şekilde Hakan Kemik'in kullandığı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu dolu minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulans ile hastaneye götürülürken kazalı araçlar çekici aracılığıyla olay yerinden kaldırıldı. Sürücüler ise ifade vermek için karakola götürüldü.

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Son dakika: Ataşehir'de yolcu minibüsü dehşeti! Yaralılar var
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