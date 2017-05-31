İstanbul Boğazı'nda tüm seferler iptal edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada "Saat 08:30 itibariyle tüm Şehir Hatları yolcu seferleri geçici süreyle iptal edilmiştir." denildi.

İptal nedeni ise Türk Akımı Projesi'nde göreve yapacak dev geminin İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak olması.

Rusya'dan Türkiye' ye direk doğal gaz akışını sağlayacak gaz boru hattı inşaatında çalışacak olan 444 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'na girdi.

Dev gemi Karadeniz'e doğru ilerliyor.

Boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" in İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edilirken 4 KıyıEmniyeti gemisi de geçişe eşlik ediyor.



