Cezaevi firarisini yakalamaya gelen 2 polise taşlı saldırı

Milas- Söke Karayolu üzerinde yer alan TOKİ konutlarında dün akşam meydana gelen olayda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği'nde görevli polisler S.O. ve A.Ç., birçok suçtan sabıkalı ve cezaevi firarisi Y.K.'nın yerini tespit etti.



Y.K.'yı yakalamak için bölgeye giden 2 polise, iddiaya göre Y.K.'nın yakını kalabalık bir grup taşlarla saldırdı. Polis memurları S.O. ve A.Ç. yaralandı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, polis memurlarına saldırdığı tespit edilen aranan Y.K., kardeşi S.K. ve annesi N.K.'yı gözaltına aldı. Ambulansla Milas 75'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öbelirtildi. Soruşturma sürüyor.