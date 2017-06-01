sini yakalamaya gelen 2 polise taşlı saldırı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.6.2017 11:42 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 11:44
Cezaevi firarisini yakalamaya gelen 2 polise taşlı saldırı

'nın Milas İlçesi'nde, sini yakalamak için yerleşim yerine giden 2 polis, firarinin yakınlarınca atılan taşlarla yaralandı. Olay yerine sevk edilen takviye polis ekipleri, cezaevi firarisiyle birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı.

Milas- Söke Karayolu üzerinde yer alan TOKİ konutlarında dün akşam meydana gelen olayda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği'nde görevli polisler S.O. ve A.Ç., birçok suçtan sabıkalı ve si Y.K.'nın yerini tespit etti.

Y.K.'yı yakalamak için bölgeye giden 2 polise, iddiaya göre Y.K.'nın yakını kalabalık bir grup taşlarla saldırdı. Polis memurları S.O. ve A.Ç. yaralandı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, polis memurlarına saldırdığı tespit edilen aranan Y.K., kardeşi S.K. ve annesi N.K.'yı gözaltına aldı. Ambulansla Milas 75'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öbelirtildi. Soruşturma sürüyor.

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Cezaevi firarisini yakalamaya gelen 2 polise taşlı saldırı
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