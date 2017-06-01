Öğretmen trafikte tartıştığı üniversite öğrencisini bu hale getirdi

MUĞLA'nın Menteşe İlçesi'nde üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Uğur Coşkun Yürek, dün iddiaya göre trafikte yol verme yüzünden tartıştığı öğretmen Ş.K. tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrenci Uğur Coşkun Yürek, dün kız arkadaşıyla birlikte Menteşe'nin Yeniköy Mahallesi'nde motosikletle eve gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada karşı yönden bir lisede matematik öğretmeni olan Ş.K.'nın kullandığı 48 AB 744 plakalı otomobil ile Yürek'in yönetimindeki motosiklet yolda karşı karşıya geldi. Yürek ile Ş.K arasında, yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda Ş.K., iddiaya göre, aracında bulunan beyzbol sopasıyla Yürek'e vurmaya başladı. Yüzüne ve vücudunun değişik yerlerine darbe alan Yürek, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kız arkadaşının önünde dövülen Yürek, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.