Taksiden inen gençlere otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde Topkapı istikametine seyreden Emrah Ekinci idaresindeki 34 GZ 0601 plakalı otomobil, yol kenarında duran Şükrü Aktaş'ın kullandığı 34 TUC 09 plakalı taksi ve bu araçtan inen yolculara, ardından duvara çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Ekinci, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ekinci ile taksiden indikten sonra otomobilin çarpması sonucu yaralanan yolcular Sedat Özcan (18), İbrahim Ceylan (17) ve Yusuf Taş (16), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İbrahim Ceylan'ın hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Taksi şoförü Şükrü Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İncirli Caddesi'nden yolcuları aldığını ve olayın yaşandığı yere getirdiğini söyledi.

Aktaş, "Gençler araçtan indiler, kaldırımdaydılar. Bu araç yukarıdan doğru geldi, kaldırımdaki gençleri altına aldı." dedi.