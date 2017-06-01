'ta 1 işçisine ulaşıldı

Giriş Tarihi: 1.6.2017 06:38 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 06:40
Zonguldak'ta 1 maden işçisine ulaşıldı

'ın Kilimli ilçesinde özel bir ocağında yaşanan göçükte mahsur kalan işçilerden 'nun (32) cesedine 31 saat sonra ulaşıldı.

İlçeye bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde bulunan ocağında tahkimatın ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri ve çevre ocaklardan gelen madenciler çalışmalarını sürdürüyor.

Mahsur kalan işçilerden 'nun cesedi, mesai arkadaşlarının yanı sıra çevredeki maden ocaklarından gelen işçiler tarafından bulundu. Ceset, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hastaneye gelen Köroğlu'nun yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Ocakta mahsur kalan diğer işçi Tayfun Keskin'e (34) ulaşılabilmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Kilimli ilçesi Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında iki gün önce tavanın çökmesi sonucu yaşanan göçükte maden işçileri Tayfun Keskin ile Volkan Köroğlu mahsur kalmıştı.

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Zonguldak'ta 1 maden işçisine ulaşıldı
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