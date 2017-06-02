Antalya'da sitede katliam gibi kavga!

Antalya'da kafeterya işleten 46 yaşındaki Tacit Öz, boşanma davası açan eşi Dilem İçoğlu Öz ve ailesine evlilik yıldönümlerine bir gün kala tabancayla kurşun yağdırdı. Kayınpederi Mevlüt İçoğlu ve baldızı Bilem İçoğlu'nu öldüren, eşi Dilem İçoğlu Öz ve kayınvalidesi Aniye İçoğlu'nu ağır yaralayan Tacit Öz, bu sırada kendisine ateş eden kayınpederinin tabancasından çıkan kurşunla yaralandı.



YEREL GAZETELERE DEMEÇ VERDİ

Antalya'da kafeterya işleten Tacit Öz, geçen yıl 3 Haziran'da evlendiği 30 yaşındaki Dilem İçoğlu Öz'ü geçen ay bir tartışma sonrasında ailesinin evine bıraktı. Daha sonra pişman olan Tacit Öz, defalarca kayınpederinin evine gitmesine rağmen eşini göremedi. Bunun üzerine yerel gazetelere demeç veren Tacit Öz, eşi Dilem'i çok sevdiğini ve onsuz yaşayamayacağını söyledi. Tacit Öz, sosyal medya hesaplarından da eşine sürekli 'evine dön' çağrısı yaptı.



Son olarak 29 Mayıs'ta facebook hesabından Gülden Karaböcek'in 'Sevmez Olaydım' şarkısını paylaşan Tacit Öz, kendisini darmadağın hissettiğini belirten duygu ekledi.



SİTE BAHÇESİNDE DÜELLO



Tacit Öz, bugün saat 13.30 sıralarında eşiyle barışabilmek için maden mühendisi kayınpederi Mevlüt İçoğlu'nun Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 256 Sokak'ta bulunan Karya Sitesi'ndeki evine geldi. Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu, kayınvalidesi 55 yaşındaki Aniye İçoğlu ve 31 yaşındaki Bilem İçoğlu sitenin bahçesindeki bankta oturdu. Önümüzdeki temmuz ayında boşanma davaları görülecek olan Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz'den olumsuz yanıt alınca üzerindeki tabancayı çekip ailenin üzerine kurşun yağdırdı. Damat Öz tabancıyla 12- 13 el ateş ederken, bu sırada üzerindeki tabancayı çeken kayınpeder Mevlüt İçoğlu da karşılık verdi.



YARALI HALDE OTOMOBİLİYLE HASTANEYE GİTTİ



Olayda kayınpeder Mevlüt İçoğlu ve baldız Bilem İçoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşi Dilem İçoğlu Öz ve kayınvalide Aniye İçoğlu ağır yaralandı. Kendisi de kayınpederinin tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Tacit Öz olay yerinden otomobiliyle kaçarak gittiği özel hastanede gözaltına alındı. Ağır yaralı Dilem İçoğlu Öz Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, yine ağır yaralı Aniye İçoğlu ise ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



DURUMLARI AĞIR



Hayati tehlikesi olan Dilem İçoğlu Öz bacağında, göğsünde, boynunda, sağ ayağında ve karnında olmak üzere vücudunda 5 kurşun belirlenerek ameliyata alındı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden kayınvalide Aniye İçoğlu da yoğun bakıma alındı.



Olay yeri inceleme ekibi, sitenin bahçesinde çalışma yaptı. İncelemenin ardından baba ve kızının cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



'POLİSİ ÇAĞIRIN'



Kendisi de kayınpederinin tabancasından çıkan kurşunla kalçasından ve omzundan yaralanan Tacit Öz'ün Özel Olimpos Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Tacit Öz'ün, yaralı halde kendi kullandığı 07 CVG 15 plakalı otomobille hastanenin acil servisine geldiği sırada görevlilere 'Polis çağırın' diyerek bağırdığı belirtildi.



Bu arada, İlhami Tankut Anadolu Lisesi'nin penceresinden yaşananlara tanıklık ederken fenalaşan memur Özlem Kanal da aynı hastaneye ambulansla getirildi. Kanal polise gördüklerini acil serviste anlattı. Öte yandan, Tacit Öz'ün hastaneye geldiği otomobil üzerinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.



RÖPORTAJDA ANLATTI



Tacit Öz, 25 Mayıs'ta bir internet sitesine verdiği röportajda eşiyle 2011 yılında tanıştığını, 14 Şubat 2012'de arkadaşlığa başladığını ve 3 Haziran 2016'da evlendiğini anlatmıştı.

Sosyal medya hesaplarından sürekli olarak "Karıcığım seni çok seviyorum. Ne olur evine dön" diye paylaşım yapan Tacit Öz, o röportajda şunları söyledi:



"Haksızlığın tamamının bende olduğu sinirli bir anımda eşimi baba ocağına bıraktım. Eşimin hiçbir suçu olmamasına rağmen yaptığım hatanın bedelini ödüyorum. Pişmanlığımı ve aynı hatanın tekrarlanmayacağını bilmesini istiyorum. Ölürüm de ondan vazgeçmem. Benim bu hatam yüzünden onu da zor durumda bıraktığım için bana ne kadar kızsa yeridir. Onsuz bir hayat düşünemiyorum. Karımı çok seviyorum. 3 Haziran evlilik yıldönümümüz, bu tarihe kadar eşimin evinde, yanımda olması için ne gerekiyorsa yapacağım. Ailesinden biraz anlayış bekliyorum. Yuva yıkmanın kimseye faydası yok. Bütün malım mülküm eşime ve ailesine feda olsun. Ne istiyorlarsa vermeye ve yapmaya hazırım."