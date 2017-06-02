trafiğe açıldı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.6.2017 06:25 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 06:37
Barbaros Bulvarı trafiğe açıldı

Beşiktaş'ta zeminindeki çökme sonucu ulaşıma kapanan 'nda çalışmalar tamamlanarak yol 12 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Bulvarın istikametinde yolun ortasında dün akşama doğru oluşan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukur nedeniyle ekipler çalışma yürüttü.

Trafiğe kapatılan bulvarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerince çöken yol harç ile dolduruldu ve asfalt döküldü.

Ekiplerin 12 saat süren çalışmasının ardından bulvarda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

'nın Zincirlikuyu istikametinde dün akşama doğru yolun orta kısmında yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Çukurun çevresinde güvenlik önlemi alınarak bulvar trafiğe kapatılmış, araç sürücüleri alternatif yollara yönlendirilmişti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çökmenin metro tünel inşaatı kazısından meydana gelmediği duyurulmuş, nedeninin teknik incelemeden sonra belirleneceği ifade edilmişti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Barbaros Bulvarı trafiğe açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz