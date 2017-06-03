"Bu sene pistlerin anasını ağlatacağım" yazdı, milli takıma girdi!

Lise öğrencisi Ömer Şen, sosyal medyada "Bu sene pistlerin anasını ağlatacağım" yazarak Fenerbahçe Spor Kulübü Nevşehir Antrenörü Resul Köstekçi'yi etiketledi. Mesajı gören Köstekçi, genç sporcuya, "Yavaş ağlat" şeklinde yorum yaptı. Köstekçi, cesaretini fark ettiği genç sporcuyu yanına aldıktan sonra, Ömer Şen'in hayatı değişti. Ömer Şen, şimdi aldığı Türkiye şampiyonlukları ile başarıdan başarıya koşuyor.

Başarısının, Resul Köstekçi'ye ait olduğunu söyleyen Ömer Şen, "İlk olarak Derinkuyu'da okul seçmeleri yapıldı, burada Beden Eğitimi Öğretmenimiz tarafından yarışmalar için seçildim. Derinkuyu'da 300 metrelik bir saha da antrenman yapıyordum ama Nevşehir'e hiç gelemiyordum. Derinkuyu'da yapılan seçmelerde ilçe birincisi oldum, sonra Nevşehir'de yapılan Türkiye Şampiyonası seçmelerinde birincilik elde ettim. Buradan sonra Resul Hocam ile birlikte İzmir'e ilk kez Türkiye şampiyonasına gittim. İzmir'de yapılan yarışmalarda da 800 metrede Türkiye ikincisi oldum. Resul Hocam ile de ilk tanışmamız bu şekilde İzmir'de başlamış oldu. Ben köyde evimde otururken Resul hocam bana bir mesaj attı. Valizini topla yarın kampa geliyorsun dedi. Ve kampa katılmam ile ilk atletizm hayatım başlamış oldu" dedi.

"ARKAMDA RESUL HOCA OLMASAYDI"

Ankara'da yapılacak olan 10 Kasım Yarışmalarında Türkiye birinciliği hayaline ulaştığını dile getiren Ömer Şen, "Bütün arkadaşlarım bana bu konuda elinden gelen desteği verdi. Ben de kimsenin yüzünü kara çıkartmamak için çalıştım ve ilk kez burada Türkiye birincisi oldum. Elde etmiş olduğum bu Türkiye birinciliği sonrasında kendime güvenim geldi. Bir kere yaptıysam diğer yarışmalarda da yaparım diye düşündüm ve kendime söz verdim. Daha sonra okullararası yarışmada da büyük bir başarıya imza atarak Türkiye rekoru kırdım ve şampiyon oldum. Sonra bende Milli Takım heyecanı başladı. Çünkü en büyük hayalim buydu. Bursa'da yapılan yarışmalarda da Türkiye birincisi oldum ve milli takım hayalim gerçekleşti. İlk başlarken bunu hayal etmiyordum, çünkü paramız oldu olmadı, kamplara girdik çıktık. Arkamızda Resul hocam olmasaydı ben bu şekilde başarılı elde edemezdim" şeklinde konuştu.

KÖSTEKÇİ: "ANTRENMANLARINI İBADET GİBİ YAPIYOR"

Atletizm antrenörü Resul Köstekçi de, Ömer Şen ile tanışmasını şöyle anlattı: "Öncelikle Derinkuyu'da beden eğitimi öğretmeni arkadaşımız Özcan Sert'e teşekkür ediyorum. Özcan Hocam Derinkuyu'da çocuğumuz bir süre antrenman yaptıktan sonra bana yönlendirdi. Ama yönlendirmeden önce de Ömer Şen sosyal medya hesabından, 'Bu sene pistlerin anasını ağlatacağım' diyerek bir paylaşımda beni de etiketlemiş. Bu paylaşımın altına ben de 'Yavaş ağlat diye yorum yaptım. Bu çocuk bunu yazabilmişse bir şeyler var diye düşündüm ve Ömer'e mesaj çekerek antrenmanlara gelip başlayabilirsin dedim. Ömer çok hırslı ve azimli bir çocuk. Antrenmanlarını ibadet gibi yapıyor."

Öte yandan, atletizm de Türkiye şampiyonlukları elde eden Ömer Şen'in bu başarısını ödüllendirmek isteyen Özel Altınyıldız Koleji okul idaresi ise Nevşehirli atlet Ömer Şen'i tam burslu olarak okullarında öğrenim hayatına devam etmesini sağladı.