Silahla şaka can aldı

Oto tamircisi Barış K. (34), yakın arkadaşı Yiğit Avcıoğlu (30) ile ofiste oturduğu sırada çekmecede bulunan ruhsatsız tabancasını çıkardı. İğnesi kırık olduğu için silahın ateş almayacağını düşünen Barış K., doldurt boşalt yaptıktan sonra şaka yapmak için tabancayı arkadaşına doğrulttu ve tetiğe bastı. Avcıoğlu hayatını kaybetti. Barış K. tutuklandı. Kağıthane'de de Hüseyin Yılmaz (35) husumetli olduğu amcası Şevket Yılmaz'ın (65) nalbur dükkanına giderek tartışmaya başladı. Kapıdaki araçların da camlarını kıran Yılmaz, daha sonra işyerine girerek tartışmayı sürdürdü. Silahını çeken Şevket Yılmaz yeğenini başından vurdu. Hüseyin Yılmaz hayatını kaybetti.Arkeoloji Müzesi'nde sanat tarihçi olarak çalışan Ali Ekber Polat (38), sabah saatlerinde Orhan Dengiz Bulvarı'nda yürüdüğü sırada arkadan yaklaşan biri tarafından tüfekle vuruldu. İki çocuk babası Polat, hastanede yaşamını yitirdi.Şengül Sezgince ile boşanma davası açtığı eşi Kemal Sezgince (59), Denizli Adliye Sarayı girişinde karşılaştı. Çocuğunu göstermediği için karısına kızan Sezgince, silahını çekip kurşun yağdırdı. Şengül Sezgince olay yerinde; kız kardeşi Fadime Boz ve Ali Maden Avcı ise hastanede öldü.Karabağlar ilçesinde Tevfik D. (63) ve Filiz Akbaş (45) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tevfik D., Akbaş'ı boğazından bıçakladı. Karakola giden Tevfik D., teslim oldu. Adrese giden polis ekipleri Akbaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı.Konyaaltı ilçesinde Tacit Öz, tabancayla kayınpederi Mevlüt İçoğlu ve baldızı Bilem İçoğlu'nu öldürdü. Olayda iki kişi de yaralandı.İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde Köksal Yılmaz, önceki akşam iki yıl önce boşandığı eski eşinin ağabeyi Mustafa S. İle karşılaştı. Çıkan kavgada Mustafa S. tabancayla ateş açarak eski eniştesi Köksal Yılmaz'ı öldürdü.Taşköprü'nün Celep köyünde eski muhtar İsmail Öz ile yeni muhtar Hasan Dülger'in aralarında bulunduğu grup tartıştı. Açılan karşılıklı ateşte İsmail Öz ve oğlu Cemal Öz yaşamını yitirdi. Hasan Dülger'in de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.İki grup arasında çıkan silahlı kavgada Bilal Çetinkaya silahla vurularak öldü. Polis ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.