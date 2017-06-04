52 odalı yeraltı şehri bulundu

Kayseri'nin Gesi bölgesindeki çobanların bölgede mağara olduğu ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu 52 odalı bir yer altı şehri bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Obruk Mağara Araştırma Grubu ve ÇEKÜL Vakfı, 2014'te kentin yer altı envanterini çıkarmak amacıyla çeşitli bölgelerde çalışma başlattı. Araştırma, 80 metre uzunluğundaki Belağası Yeraltı Şehri'nin keşfedilmesini sağladı. ÇEKÜL Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy 3 yıl önce kentin yer altı envanterini çıkarmak amacıyla proje başlattıklarını söyleyerek "Melikgazi sınırları içinde 2 yıla yakın çalıştık. Bu süreçte Belağası bölgesinde oturan mahalle sakinlerinden ve çobanlardan burada mağara, yer altı şehri olduğu yönünde ihbar aldık. Böylece biz de bu enteresan yere geldik. Belağası Yeraltı Şehri'nin bulunduğu dağın yüzeyinde kilise ve farklı yapıların olduğunu gördük. Çalışmalar sonucu daha sonra burada birkaç farklı yer altı şehri olduğunu keşfettik. Yer altı şehirlerinin çizimini, haritalanmasını yaparken ilginç bir şekilde bölgedeki en çok odaya ve katmana sahip bir yer altı şehri olduğunu fark ettik. Hatta Türkiye'de ilk defa 50'den fazla odaya sahip bir yer altı şehri olduğunu gördük." dedi. Özsoy, geçmişte Belağası Yeraltı Şehri'nde yaşayanların zamanla nüfus artışı ve ihtiyaçlara göre oda sayısını çoğalttıklarını, böylece buranın 52 odaya ulaştığını tahmin ettiklerini ifade etti. Özsoy "Bu yapı Kapadokya bölgesindeki, özellikle Nevşehir ölçeğindeki yer altı şehirlerinden farklı. Kapadokya'da bir bölgede, bir beldede veya bir kentte bir tane dikey yer altı şehri oluyor. Ama Kayseri'de özellikle Gesi'de bir yerde birden çok yer altı şehri olabiliyor. Ayrıca bunlar dikeyden çok yatay olabiliyor" diye konuştu. AA