D-100'de sürücülere at arabası şoku!

Yer D-100 Karayolu.. Dün akşam iftar saatinde bir at arabası sol şeritte hızla ilerliyor. Araçları bile arkasında bırakan at arabasında kimse yok.



Sahibinden kaçtığı öğrenilen at araçları sollayıp hızla koşuyor. Sürücüler o anları kaydederken bir yandan da polisi arıyor. Başıboş at arabasının yolculuğu yaklaşık 10 kilometre sürdü. At arabası Zeytinburnu'nda sürücüler tarafından sıkıştırılarak durduruldu. Bir süre sonra trafik polisi ardından da atın sahibi kadın geldi. Sahibi bir süre atı sakinleştirmeye çalıştı. At sakinleştikten sonra sahibi tarafından çekilerek götürüldü. Bu sırada D-100'de bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.