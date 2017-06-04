’da nın ı patladı: 1 ölü!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.6.2017 19:29 Güncelleme Tarihi: 4.6.2017 19:42
Hatay’da fabrikanın kazanı patladı: 1 ölü!

’da, bir da gelen da bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Olay, Payas ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir demir sında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, demir fabrikasında bulunan, demir eritmeye yarayan patladı. nın etkisiyle, fabrika alev almaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi.

İtfaiye kısa sürede yangını söndürürken, fabrikada çalışan Mustafa Damar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Patlama sonucunda çıkan yangında, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Patlama ile ilgili soruşturma sürüyor

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Hatay’da fabrikanın kazanı patladı: 1 ölü!
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