Koçyiğit taburcu yüzler gülüyor

ABD'nin New York kentinde 22 Mayıs'ta akciğer ameliyatı olan Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, taburcu edildi. Akciğer kanseri teşhisiyle ameliyat masasına yatan ve ciğerinin üçte biri alınan Koçyiğit, taburcu olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Eşi Selim Soydan'ın da yer aldığı bir fotoğraf karesi paylaşan Koçyiğit'in gülen yüzü hayranlarını sevindirdi. Koçyiğit, sosyal medya hesabından şunları yazdı:



'SEVGİ HER ŞEYİN İLACI'

"Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. En sonunda taburcu olmanın mutluluğu içerisindeyim. Sevincime, üzüntüme ortak olan, beni bu zor zamanlarda yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürler. Var olun. Bu süreçte 'Ablam, annem, teyzem, anneannem, komşum, çocukluğum' diye hitap ettiniz bana. Annenizle benim için dua ettiğinizi yazdınız, çocuğunuzla az evvel izlemiş olduğunuz filmimden bahsettiniz paylaşımlarınızda... 'Kınalı Yapıncak', 'Aliye Öğretmen', 'Mürvet Ebe'... ve daha niceleri ile seslendiniz. Hepsinin ortak paydasında 'Ailemden birisin' dediniz bana. Beni o kadar mutlu ettiniz ki... Bu süreci sayenizde güzel hatırlayacağım. Hep söylediğim gibi 'Sevgi her şeyin ilacıdır.' Sevginizle bu gücü bana verdiğiniz için hepinize minnettarım. Buradan bu güçle çıkıyorum, bilin istedim. İçten sevgilerimle."



Ne zaman dönecek?

Hülya Koçyiğit'in 2 hafta uçağa binmesi yasak. Bayramı evinde geçirmek istediği öğrenilen Koçyiğit'in, 2 haftanın ardından yapılacak doktor kontrolüne göre Türkiye'ye dönüş tarihi netlik kazanacak.



'Kalbimiz seninle'

Ünlü oyuncunun duygusal paylaşımı, sevenlerinin de yüzünü güldürdü. İlk günden beri hastalık sürecini yakından takip ederek attığı mesajlarla dostuna destek veren Filiz Akın, Koçyiğit'in paylaşımının altına "Seni böyle gülerken görmek çok güzel. İkinize de çok sevgiler" yorumunu yaparken sunucu Esra Erol da "Kalbimiz seninle" yazdı.