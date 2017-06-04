Murat öğretmen Siirt’e umut oldu

Siirt Pervari ilçesi Belenoluk köyünde Körkandil ve Küçük Kato dağlarının eteklerinde bulunan Belenoluk Ortaokuluna tercih dışı atanan sözleşmeli öğretmen Murat Korkusuz (24), burada öğrencileri için birçok ilki hayata geçirdi. Bulabildiği geniş düzlük ve boş alanlara kendi imkânlarıyla adeta spor tesisi kuran genç öğretmen Murat Korkusuz, öğrencilerini basketbol, masa tenisi, atletizm, okçuluk, jimnastik gibi birçok spor dalıyla tanıştırdı. Çocukların atletizm pistinde yarışırken sanki bir olimpiyat şampiyonuymuş gibi sevindiklerini belirten Korkusuz, "Madalya aldıkları zaman bunun çok değerli olduğunu anlayabiliyorlar" diyor. Okul Müdürü Ali Aşnas ise okulda eğitim öğretimin yanında öğrencilerin bedensel ve fiziksel gelişimleri için Korkusuz ile farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Aşnas, köyde fedakarca görev yapan öğretmenlerin destekleriyle çalışmalarının katlanarak süreceğini kaydetti.Basketbolu sadece dışarıda izliyorduk, nasıl bir oyun olduğunu hiç bilmiyorduk. Murat öğretmenimiz geldiğinde basketbol potalarını dikip, bu sporu öğrendik.Daha önce televizyon ekranından gördüğüm satrancı öğrendim. İleride bu alanda iyi bir yere geleceğime inanıyorum.