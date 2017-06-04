Şişli'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Polis tarafından yapılan alkol testinde ise otomobil sürücüsünün 158 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza Bomonti-Dolmabahçe tünelinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dolmabahçe'den Kasımpaşa istikametine seyreden Serkan Efe yönetimindeki 34 RB 0663 plakalı otomobil tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yaklaşık 100 metre sonra durabildi. Kazada Rıdvan Altun(25), Serhat Efe, Tunahan Ergün Öz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 yaralı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, ağır yaralanan Rıdvan Altun ise kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ 158 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Serkan Efe ise polis tarafından yapılan alkol testinde 158 promil alkollü olduğu belirlendi. Efe polis tarafından göz altına alınarak Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.