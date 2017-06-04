SON DAKİKA: İstanbul Güngören'de silahlı çatışma!

İstanbul Güngören'de işlek bir caddede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Güngören Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, beyaz bir araba ile cadde üzerine gelen şahıslar ellerindeki uzun namlulu silahlar ile kaldırımda bekleyen şahısların üzerine ateş açtı.

Açılan ateş sonrası ilk etapta ne olduğunu anlayamayan grupta ateşe karşılık verdi.

Araç içerisinden grubun üzerine mermi yağdıran şahıslar daha sonra buradan hızla uzaklaştı.

Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Çıkan çatışmada ağır yaralanan B.Ç. isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Haradi S. isimli şahsın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan başından Y.T. isimli kadının da hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay ile alakası olmadığı halde yoldan geçen 2 kişiye de mermi isabet ettiği iddia edildi.



Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis kaçan şahısları yakalamak üzere çok yönlü çalışma başlattı.