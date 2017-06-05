3 yıldır aranan cinayet zanlısı Tosya’da yakalandı

Edinilen bilgilere göre 2015 yılında İstanbul ili Üsküdar semtinde müteahhit Hasan Camcı ile ev sahibi Tosyalı Hasan Bostanoğlu arasında kat karşılığı alacak verecek yüzünden kavga çıktı. Çıkan tartışmada eskiden bekçi olduğu öğrenilen ev sahibi Hasan Bostanoğlu, beylik silahı ile müteahhit Hasan Çamcı'yı silahla kalbinden vurarak öldürdü. Cinayet sonrası 1 kişi de başından hafif şekilde yaralanmıştı. Zanlı Tosyalı Hasan Bostanoğlu ise cinayet sonrası olay yerinden firar etmişti.

BARAKADA YAKALANDI!

Tosya Cumhuriyet Savcılığı başlatmış olduğu teknik takip sonrası 3 yıldır firari alan Hasan Bostanoğlu'nu Çepni köyünde dağlık alanda baraka bir yakaladı. Tosya İlçe Jandarma tarafından yakalanan cinayet zanlısı Hasan Bostanoğlu Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alınarak gözaltına alındı.Cinayet zanlısı Hasan Bostanoğlu jandarma aracına bindirilirken pişman olmadığını müteahhit Hasan Çamcı'nın kendisine boru anahtarı ile saldırdığını söyledi.