50 TL için arkadaşının kulağını ısırarak kopardı

İddiaya göre, Y.G., bir süre önce 50 TL borç verdiği C.K. ile Gölbaşı ilçesi Hürriyet Mahallesi Hürriyet Parkı içerisinde karşılaştı. Y.G., park içerisinde karşılaştığı C.K.'dan daha önce verdiği 50 TL borç parayı istedi. Y.G.'nin parayı istemesi üzerine iki arkadaş arasında tartışma yaşandı. Y.G., 50 TL para için arkadaşı C.K.'nın kulağını ısırarak kopardı.

KOPAN KULAKLA BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

Y.G, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken kulağı kopan C.K., ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kopan kulağıyla beraber ambulansla önce Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesine daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.