Cenk Tosun’dan kalp hastası Yusuf’a anlamlı ziyaret

Kalp yetmezliği teşhisiyle 7 aydır yattığı hastanede, acil kalp nakli listesinde yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Yusuf Çello'ya hastane yönetimi büyük bir sürpriz yaptı. Yusuf'un Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun
'la tanışma hayali gerçek oldu. Lise öğrencisi 17 yaşındaki Yusuf Çello, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp nakli bekleyen hastalardan biri. Yaklaşık 7 aydır tedavi gördüğü hastanede durumu ciddi olduğu için acil kalp nakli listesine alınan Yusuf, uygun bir kalp bulunacağı günün hayaliyle yaşıyor. Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Yusuf'un hayallerinden biri de Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'la tanışmaktı. Yusuf'un bu hayali gerçek oldu. Yusuf'la sürekli diyalog halinde olan ve onun bu hayalini bilen Bir Yudum Umut Derneği yöneticisi ve hastanenin müdür yardımcısı Berrin Yudum Sağırlı, Yusuf'a sürpriz yapmak için kolları sıvadı.
Formada iki yıldız olduğunu gören Yusuf, Cenk ağabeyine "3'üncü yıldızı da ben kendim çizerim" dedi.
ODASI BAYRAKLARLA DONATILDI
Öncelikle Yusuf'un odası, yatağı Beşiktaş nevresim takımları ve bayraklarıyla donatıldı. Daha sonra hastanede görevli doktorlar Ahmet İlker Tekkeşin ve Ceyhan Türkkan aracılığıyla Cenk Tosun hastaneye davet edildi.
ÜÇÜNCÜ YILDIZLI FORMA SÖZÜ
Cenk Tosun, eski milli futbolcu Metin Tekin
'le birlikte hastaneye geldi. Kendisine birinin ziyarete geleceği söylenen Yusuf Çello odasında beklerken, bir anda karşısında Cenk Tosun'u bulunca sevinçten havalara uçtu. Cenk Tosun, heyecandan ne yapacağını şaşıran Yusuf'la bir süre sohbet etti. Daha sonra yanında getirdiği formayı imzalayarak Yusuf'a hediye etti. Formanın iki yıldızlı olduğunu gören Yusuf, esprili bir şekilde "Cenk abi üçüncü yıldızı da ben çizerim" dedi. Cenk de bunun üzerine üç yıldızlı olan formayı da göndereceğini söyledi. Ziyaret sırasında yaşadıklarını anlatan Yusuf, "Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla çok mutlu oldum. Cenk abiyi çok seviyorum. Onunla tanışmayı çok istiyordum. Daha önce telefonda konuşmuştum. O gün bir anda karşımda görünce yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Kalp atışlarım hızlandı. Heyecandan kalbim duracak sandım" dedi.
'DİLEĞİMİZ UYGUN KALP BULUNMASI'
Yusuf'un bir an önce kalp nakli olması gerektiğini belirten hastane yöneticisi Doç. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları ise, "Beşiktaşlı futbolcuların ziyareti Yusuf'a çok iyi geldi. Onu mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Tek dileğimiz uygun donörün bulunması ve Yusuf'un nakille yeniden sağlığına kavuşması. Kalp nakli bekleyen hastaların umudu organ bağışının artması. Bu konuda halkımızdan duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu.