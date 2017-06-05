Çocuğa sıcak suyla saldıran restoran çalışanına 1.5 yıl hapis istemi

Restoran zincirinin Şişli şubesi çalışanı 20 yaşındaki Mutlu Haceroğlu 10 Mayıs'da restorana hamburger yemeğe gelen 7 yaşındaki P.K.'nın "müşterileri rahatsız ettiği" gerekçesiyle üzerine kaynar su dökmüştü. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamlayarak iddianame düzenledi.



"DİLENMEK İÇİN GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ"

İddianamede olay tarihinde şüpheli Mutlu Haceroğlu'nun restoran zincirinin Şişli şubesinde çalışan olduğu belirtildi. İddianameye göre 7 Yaşındaki P.K. ifadesinde söz konusu restorana arkadaşlarıyla hamburger yemeğe gittiğini söyledi. Ancak şüpheli Haceroğlu küçük çocuğun restorana arkadaşlarıyla dilenmek için geldiğini söyledi. Şüpheli Haceroğlu müşterilerin rahatsız olduğunu iddia ederek bir bardak sıcak su doldurup restoran kapısının önüne gitti ve suyu küçük çocuğun üzerine döktü.

KAYNAR SU SİLAH SAYILDI

İddianamede Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda P.K'nın vücudunda 1. Derecede yanık oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı kaynar suyu silahtan sayarak şüpheli Mutlu Haceroğlu hakkında "silahla kasten yaralamak" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis istedi. İddianamede anne İpek K.'da şikayetçi olarak yer aldı.

Akşam