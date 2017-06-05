‘Evliliğim Yunan trajedisi gibiydi’

İngiltere Prensi Charles'ın, ABD'nin eski başkanı Ronald Reagan'in eşi Nancy Reagan'a yazdığı mektuplar gün yüzüne çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi mektupların orijinallerinin bazı bölümlerinin fotoğraflarını haberinde paylaştı. Prens Charles'ın Reagan'a evliliği hakkında duygularını yazdığı ve içini döktüğü el yazısı mektubun 21 Haziran 1992 tarihli olduğu görülüyor. Prens Charles'ın özel yaşamıyla ilgili özel bilgileri paylaştığı ve "Benim Sevgili Nancy'm" hitabıyla başladığı mektupta evliliği için "Bir şeyi kendi başınıza gelinceye kadar ne olduğunu anlayamazsanız. Bir gün size tüm hikâyeyi anlatırım. Bir tür Yunan trajedisi sahnelenseydi gerçekten çok başarılı olurdu" ifadelerini kullanıyor. Prens Charles'ın Prenses Diana ile birlikte 1985'te Beyaz Saray'a yaptıkları ziyaret büyük yankı uyandırmıştı. Prenses Diana, ABD'li aktör John Travolta ve Clint Eastwood ile dans ettiği fotoğraflar yankı uyandırmıştı. Kendisini ağırlayan Reagan çiftine teşekkür etmek için bir mektup kaleme alan Prens bu anlara ilişkin izlenimlerini First Lady Reagan'a "Diana, Clint Eastwood ile dans etmesinin etkisini halen üzerine atmadı" ifadeleriyle aktarıyor. Prens Charles ile Reagan ailesi arasındaki dostluk 1974'te başlamıştı. O zamanlar Kraliyet Donanması'nda görev yapan Prens, İngiltere'nin o zamanki ABD Büyükelçisi Walter Annenberg'in Palm Spring'teki evinde bir hafta sonunu geçirmiş ve o zamanlar Kaliforniya valisi olan Ronald Reagan ve eşiyle bu evdeki bir davette tanışmıştı. Prensin o zamandan beri Reagan ailesiyle güçlü bir arkadaşlık kurduğu belirtiliyor.