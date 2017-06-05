'den 6 il için kritik uyarı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 5.6.2017 14:23 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 14:45
Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

verilerine göre 6 ilde şiddetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar, su baskını, sel, yıldırım gibi durumlara karşı uyarıldı.

nin uyarılarına göre Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük şehirlerine ve Bolu'nun ise doğusuna kuvvetli yağış geliyor. Bugün saat 12.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışın uyarısını yapan yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte dolu yağışının da gerçekleşebileceğini söyledi.

Yapılan açıklamada, gün içerisinde etkili olması beklenen yağışlarla beraber oluşması muhtemel su baskını, sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalara yönelik vatandaşların tedbirli olması gerektiği de dile getirildi.

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Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!
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