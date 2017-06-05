Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 5 Haziran 2017

Milli Piyango tarafından düzenlenen On Numara oyununun 774'üncü hafta çekilişi yapıldı. 05 Haziran 2017 On Numara çekiliş sonuçları itibarıyla bu haftanın kazandıran numaraları 1, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 22, 25, 29, 42, 48, 49, 50, 51, 57, 62, 64, 69, 77 ve 80 olarak belirlendi. On Numara sonucuna göre 10 bilen 1 kişi, 270 bin 840 lira ikramiye kazandı. İşte 774'üncü hafta On Numara sonuçları hakkında tüm detaylar!

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 270 bin 840 lira 90 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 72 kişi 2 bin 507 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 395 kişi 129 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 14 bin 507 kişi 23 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 90 bin 705 kişi 4 lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 152 bin 85 kişi ise 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Aydın'ın Efeler ilçesindeki bayiden yatırdığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 805 bin 594 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 719 bin 972 lira 39 kuruş KDV ve şans oyunları vergisi olarak da 401 bin 243 lira 26 kuruş aktarıldı.