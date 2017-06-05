Minibüsün çarptığı iki genç kız metrelerce ileriye fırladı

Karabağlar ilçesinde, Suriyeli bir gencin kullandığı minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki genç kıza çarptı, çarpmanın şiddetiyle iki genç kız metrelerce ileriye fırladı. Saniye saniye kameralara kaydedilen olay sonrasında ise Suriyeli genç linç edilmek istenirken, polis tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabağlar ilçesi Şehit Üsteğmen Volkan Koçyiğit Bulvarında meydana geldi. Suriyeli Selim Hammad'ın (23) kullandığı beyaz minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki genç kıza çarptı. Hilal Önder ve Simge Kekeç isimli iki genç kız, çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırladı. 16 yaşlarında olduğu öğrenilen iki genç kız, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yeşilyurt Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iki genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SURİYELİ GENCE LİNÇ GİRİŞİMİ

Öte yandan, kazanın ardından bir anda ortalık karıştı. Kazaya şahit olan vatandaşlar, Suriyeli gence tepki gösterdi ve linç girişiminde bulunmak istedi. Olay yerine gelen polisler, kızgın vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Polisler, hemen Suriyeli genci araca aldı.

POLİS BİBER GAZI SIKTI, VATANDAŞLAR ÇARPAN ARACI YUMRUKLADI

Vatandaşlar daha sonra da polis aracının etrafından toplandı. Polisler ise kızgın grubu biber gazı sıkarak dağıtabildi. Bu arada vatandaşlar olay yerindeki çarpan aracı da yumrukladı.