Oksijen maskesi ile içti bu hale geldi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 5.6.2017 17:30 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 17:32
Oksijen maskesi ile sigara içti bu hale geldi

'nın İnegöl ilçesinde 7 yıldır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisi gören 76 yaşındaki Hasbi A., taktığı oksijen maskesi ile içmek isteyince az kalsın ölüyordu.

Gazın aniden alev alması sonucu Hasbi A.'nın yüzü ve vücudunun bir bölümü yanarken, olayı fark eden eşi evi yanmaktan kurtardı.

İnegöl'de yaşanan ilginç olay, KOAH tedavisi görmesine rağmen ya olan tutkusu devam eden ve sağ bacağı kesilen Hasbi A.'nın, dün evde maske ile oksijen alırken eşi Naciye A.'nın yan odada bulunmamasını fırsat bilip sigara içmek istemesi sonucu yaşandı. Oksijenin alev alması sonucu Hasbi A.'nın yüzü ve vücudunun bir bölümü ile evdeki halı alev aldı.

EŞİ SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Olayı fark eden Naciye A. hem eşinin hem de evin yanmasını önledi. Yüzünde birinci derece yanık olan Hasbi A., ambulans ile kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gençliğinden bu yana sigara içtiğini doktorların tüm uyarısına rağmen bırakamadığını söyleyen Hasbi A., büyük kazadan yinede ucuz kurtulduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Oksijen maskesi ile sigara içti bu hale geldi
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