TEM otoyolundan şarampole uçtu: 1 ölü

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Rüzgarlı Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyreden 34 HY 5926 plakalı otomobil sürücüsü Dursun Karakuş, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybederek bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan bariyerlerden şarampole yuvarlanan otomobil ters döndü. Kazada sürücü Dursun Karakuş olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Sabiha Karakuş yaralı olarak kurtuldu.

ARAÇ PARAMPARÇA OLDU



Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sabiha Karakuş, tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Şarampole uçan ve paramparça olan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Karakuş'un cesedinin çıkarılması için halat yardımıyla düzeltildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.