Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri!

Giriş Tarihi: 4.6.2017 20:30 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 01:45
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri!

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, Osmaniye semalarında gösteri gerçekleştirdi.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri!
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