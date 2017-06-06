Çukurova aniden ısındı

Yüksek nemin etkisiyle gölgede sıcaklık 33 derece olarak hissedildi. Birçok kentte yağmura bağlı serin hava devam ederken, Adana'da sıcak kendini göstermeye başladı. Ramazan ayının da etkisiyle sıcak havadan bunalan Adanalılar mecbur kalmadıkça evlerinden ve işyerlerinden çıkmazken, dışarıda olanlar ise fırsat bulduklarında parklardaki gölgelerde dinlendi. Parklarda belediyelere ait termometreler ise sıcaklığı metal ısınması nedeniyle 39 olarak gösterdi. Çocuklar tüm tehlikesine rağmen sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.





HAYVANLARINIZI SICAKTAN KORUYUN



Sıcak havadan hayvanların çok iyi korunması gerektiğini belirten Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO) Başkanı Veteriner Hekim Mete Betin ise, dikkat edilmemesi durumunda ani ölümlerin olabileceğini söyledi. Yaz aylarında hayvanların çok hassaslaştığının unutulmaması gerektiğini belirten Betin, "Havanın değişmesi ile evcil hayvanlar zor anlar yaşamaya başlıyor. Birçok insan hayvanların acı çektiğini onlarında bizim gibi canın yandığını anlamıyor. Ancak hayvanlar, sıcaktan bizden daha çok etkileniyor" dedi. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığı cuma günü gölgede 37 dereceye ulaşacağı belirtildi.