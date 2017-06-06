Define için kaçırıldı atv’de bulundu

İzmir Körfezi'nin doğusundaki Nif Dağı'nda bulunduğu söylenen 800 ton külçe altının yerini bildiği gerekçesiyle kaçırılan Bilal Türkaslan (53) olaydan 11 gün sonra atv'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı sayesinde bulundu. Türkaslan, İzmir Çiğli'ye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evinin önünden geçen 26 Mayıs'ta maskeli kişilerce kaçırılmıştı. İddiaya göre; Türkaslan eşiyle evden çıktıktan sonra siyah transit bir araç yanlarına yaklaşmış ve araçtan çıkan maskeli 5 kişi Bilal ve eşi Emine Türkaslan'ı darp etmişti. Ardından da Bilal Türkaslan'ı araca bindirerek götürmüşlerdi. Emine Türkaslan 11 gündür kayıp olan eşini bulmak için "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurdu. "Eşim Bilal, Nif Dağı'nda bulunduğu söylenen 800 ton külçe altının yerini bildiğini sanan defineciler tarafından kaçırıldı" dedi. Gözyaşları içinde eşinin diri ya da ölü bulunmasını istedi. Başvurusu üzerine atv'de Bilal Türkaslan'ı kaçıranlara yönelik olarak "Bilal Türkaslan'ı bir an önce bırakın" dendi. Bu çağrının üzerinden yarım saat geçmeden Bilal Türkaslan, elleri ve ayakları bağlı bir şekilde ormanlık bir alanda bir çoban tarafından bulundu. Canlı yayında telefonla ulaşılan Bilal Türkaslan sevinç gözyaşlarıyla eşi Emine Türkaslan ile konuştu. Çiftin iki kızı var.