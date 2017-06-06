Hapis cezasından aranıyordu! Orada bulundu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.6.2017 10:25
Hapis cezasından aranıyordu! Orada bulundu

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde polisin çalışması sonucu, hapis cezasıyla aranan 3 şüpheli yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşın yoğunlukla bulunduğu cadde ve sokaklarda uygulamalarına devam etti. Şüpheli şahısların kimlik kontrolü, üst araması ve GBT sorgulaması yapılırken, uygulamalar sayesinde meydana gelmesi muhtemel olayların önüne geçilirken, aranan suçlular da yakalandı.

Son 1 haftada kasten yaralama suçundan 5 yıl hapse mahkum olan S.Ö., uyuşturucu madde ticaretinden 5 yıl hapis ve 25 bin TL para cezasına mahkum olan B.A., kasten öldürme suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum olan H.O., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hapis cezasından aranıyordu! Orada bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz