Hapis cezasından aranıyordu! Orada bulundu

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşın yoğunlukla bulunduğu cadde ve sokaklarda uygulamalarına devam etti. Şüpheli şahısların kimlik kontrolü, üst araması ve GBT sorgulaması yapılırken, uygulamalar sayesinde meydana gelmesi muhtemel olayların önüne geçilirken, aranan suçlular da yakalandı.

Son 1 haftada kasten yaralama suçundan 5 yıl hapse mahkum olan S.Ö., uyuşturucu madde ticaretinden 5 yıl hapis ve 25 bin TL para cezasına mahkum olan B.A., kasten öldürme suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum olan H.O., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.