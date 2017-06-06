Mafyanın duruşmasında güvenliği komandolar sağladı!

"Şahinler" suç örgütü lideri Sedat Şahin ile "Sarallar" Burhanettin Saral, Ağır Ceza Mahkemesinde sanık olarak ilk kez karşı karşıya geldi. Sarallar ve Şahinler adliyede karşı karşıya geldi Komandolar nöbet tuttu.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sedat Şahin cezaevinden getirilmedi. Şahin'in duruşmaya gelmesi için mahkemenin cezaevine yazı yazmadığı belirtildi.

SEDAT ŞAHİN YARIN SALONDA OLACAK

Avukatların itirazı üzerine yarın yapılacak duruşmaya katılması için yazı yazılmasına karar verilen Sedat Şahin bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Şahin, yarın yapılacak duruşmaya katılmak istediğini söyledi. Avukatlarının kendisinin olmadığı yerde bulunmasını istemeyen Şahin, "Salonu terketmelerini istiyorum" dedi.



SARAL, "BENİM BU OLAYLARLA ALAKAM YOK"

Şahin'in ardından savunmasını yapan Burhanettin Saral, suçlamayla konu olan olaylarla uzaktan yakından alakası olmadığını söyleyerek, "Ben buradaki isimlerden Fatih Teneke hariç kimseyi tanımam. Buna kardeşim de dahildir. 6-7 yıldır biriyle bir tek iletişimim tespit edilsin bütün suçlamaları kabul edeceğim" dedi.

"Olayların buraya gelmesini istemeyen 2 kişi varsa biri benimdir" diyen Saral, "Diğeri de zaten kendisini biliyor. Ben de onu bilirim" dedi.

İKİ GRUBA KOMANDOLU ÖNLEM

Öte yandan duruşma salonu içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ve çevik kuvvet polisi haricinde duruşma salonunun önünde komando birlikleri hazır edildi. Duruşma salonuna izleyici alınmazken, içeri giren tutuksuz sanıkların üstü bir dedektörlerle arandı.

Hürriyet