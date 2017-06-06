te anları!

Giriş Tarihi: 6.6.2017 09:16 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 09:33
Metrobüste dehşet anları!

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan olayda bir kişi te ını çekerek şoförü tehdit etti. Yolculardan bazıları silahlı şahsı engellemeye çalıştı. O anları kameralara böyle yansıdı.

İstanbul'da te yaşanan kavga ve tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Yürekleri ağza getiren görüntüler dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre metrobüs şoförü, bir kişiden pasosunu göstermesini istedi. Ancak şahıs bunun üzerine üzerinde bulunan ını çekti. Yolculardan bazıları silahlı şahsı engellemeye çalıştı.



Metrobüsteki korku dolu anlar ise başka bir yolcu tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde bazı yolcuların silahlı şahsı engellemeye çalıştığı görülüyor.

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Metrobüste dehşet anları!
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