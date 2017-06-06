Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadı: Alkol ve uyuşturucu kullanıyordu...

Kendisine ait oto kiralama şirketi bulunduğunu belirten Ayvaz, "Zeki benden otomobil istedi, vermedim. 4 kez yanıma gelip bana küfür etti. Sonra onu korkutmak istedim. Aramızdaki arbede sırasında yanımda bulunan tüfek patlayınca istemeyerek ölümüne neden oldum" dedi. Ayvaz'ın avukatı olay günü güvenlik kamerasının görüntülediği, Ayvaz ile Çamlı arasındaki kavganın bir bölümünü içeren görüntüyü mahkemeye kanıt olarak sundu.

Olay, Gemlik'teki Orhangazi Caddesi'nde geçtiğimiz yıl Ekim ayında meydana geldi. Adli bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan Zeki Çamlı, 20 gün sonra karşılaştığı Sultan Ayvaz ile tartışmaya başladı. Tartışma sonucu elindeki pompalı tüfekle Çamlı'nın peşine koşan Sultan Ayvaz çıkan arbede ardından silahın ateş alması sonucu Çamlı'yı ağır, o sırada yoldan geçen Servet Çamlı'yı ise ayağından hafif yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çamlı öldü, kaçan Ayvaz ise polise teslim oldu. Mahkemeye çıkartılan Ayvaz tutuklandı.



Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Sultan Ayvaz'ın yargılanmasına başlandı. Ayvaz, duruşmada "Olay günü Zeki Çamlı işyerime gelip, 'bana araç vereceksiniz' diyerek küfür etti. Kendisini dışarı çıkardım. Tekrar gelip yine küfür etti. Bir kaz daha gönderdim. Sonra elinde silah ile geldi. Silahı alıp onu uzaklaştırdım. Dördüncü kez elleri cebinde içeri geldi ve işyerime girmedi. Bende, yanında yine silah olabileceğini düşünüp korkutmak için ayaklarına ateş ettim. Uzaklaştırmak için peşinden gittim. Boğuşma esnassında tüfer ateş alınca ölmüş. Ben onu isteyerek öldürmedim, korkutmak için ayaklarına ateş ettim. Uzaklaştırmak için peşinden gittim. Boğuşma esnasında tüfek patladı" dedi.



OĞLUNU ÖLDÜREN SANIKTAN ŞİKAYETCİ OLMADI



Sanık avukatı Olcay Göçüm'ün müvekkili ile öldürdüğü genç arasında yaşanan silahlı kovalamacanın bir bölümünün yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerini mahkemeye sunduğu duruşmada ifade veren öldürülen Zeki Çamlı'nın babası Servet Çanlı ise, "Oğlum sürekli alkol ve uyuşturucu kullanıyordu... Sanığı tanımıyorum. Aramızda hiç bir husumet yok. Kendisinden şikayetci de değilim." dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi