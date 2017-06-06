Sadakataşı Derneğinden Suriye'de Çadırkent açılışı

Sadakataşı Derneği'nce, İdlib'in Cisr eş-Şuğur ilçesindeki ailelere kumanya ve iftar verildi.

Aynı bölgede geçtiğimiz yıl Halep'li aileler için oluşturulan Sadakataşı Çadırkenti kampına 50 çadır daha eklenerek toplamda 350 ailenin barınma ihtiyacı giderildi.

Bölgede Ramazan yardımlarını koordine eden Derneğin İdari İşler Sorumlusu İbrahim Aytekin, Suriye'li ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Halep'teki tahliyeler sırasında İdlib bölgesine gelen ailelere destek olduklarını aktaran Aytekin, "O dönemde İdlib'in Cisr eş-Şuğur bölgesine yaptığımız çadır kampına ek olarak 50 çadır daha ekleyerek insanların barınma ihtiyaçlarına katkı sağladık." dedi.

Suriye'deki olayların başından buyana dernek olarak mazlum halkın yanında olduklarını aktaran Aytekin, "Ramazan ayının bereketini Suriyeli kardeşlerimizle yaymak için çalışmalarımıza hız verdik. İç savaşın hayatlarını olumsuz etkilediği ailelere dernek olarak, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda 2.500 (ikibinbeşyüz) haneye gıda kumanyaları dağıtıldı." dedi.

Bölgede kardeşlik sofraları kurduklarını ifade eden Aytekin, "Çadır kurulumu sayesinde kumanya dağıtımı sonrasında aynı yerde bin kişilik iftar sonrası kuruldu." dedi.

Ayrıca Ramazan Ayı boyunca 20 bin kişiye iftar yemeği verileceğini ifade ederek

Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğimizi paylaştık, yardım çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." şeklinde konuştu.