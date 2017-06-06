Sahte estetisyen için 5 yıla kadar hapis cezası istendi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde çalışan hemşire Merve Keleş (22) ile Z.U. (30) ve G.S. (33) isimli kadınlara 300 ile 400 lira arasında para karşılığı dudak dolgusu, G.S'nin eşi C.S.'ye (39) ise botoks yaptığı yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. (34) hakkında "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna muhalefet" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

SİLİKON MAĞDURU HEMŞİRENİN SON HALİ

Cumhuriyet Savcısı Hatice Ünal'ın hazırladığı iddianame, Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Savcı, "kuaförün diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınması" nedeniyle 5 yıla kadar hapis, bin güne kadar adli parayla cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, Soner G'nin sosyal paylaşım sitesinde kendisini medikal estetik uzmanı olarak tanıttığı, müştekilerden Z.U. ve G.S. ile arkadaşlık kurduğu anlatıldı.

Soner G'nin müştekilere dolgu ve botoks gibi uygulamalar yapabileceğini söylediği aktarılan iddianamede, sanığın Z.U'ya 300 liraya, G.S'ye ise Instagram'dan kendisinin reklamını yapması karşılığında dudaklarına dolgu, eşi C.S'ye ise botoks uygulaması yaptığı belirtildi.

İddianamede, botoks uygulamasının sanığın rızasıyla G.S tarafından Instagram üzerinden canlı yayınlandığı, bu sırada Soner G'nin kendisine "medikal estetik uzmanı" denmesine itiraz etmediği aktarıldı.

DUDAK DOLGUSU İÇİN 400 LİRA VERMİŞ

Müştekilerden hemşire Merve Keleş'in sanıkla arkadaşı aracılığıyla tanıştığı ve 400 lira karşılığında dudaklarına dolgu yaptırdığı belirtilen iddianamede, Soner G'nin Keleş'e de kendisini "medikal estetik uzmanı" olarak tanıttığı, buna Z.L. adlı kişinin de tanık olduğu kaydedildi.

İddianamede, 4 mağdurun da şikayetçi olduğu Soner G'nin alınan ifadesinde, müştekilere dolgu ve botoks işlemi yaptığını kabul ettiği ancak doktor olduğunu söylemediğini, kendisini kuaför olarak tanıttığını ileri sürdüğü yer aldı.

Soner G'nin sosyal medya hesabında kullanıcı adının "Medikal Estetik Dolgu Official" olduğu, sanığa ait fotoğraf ve iletişim bilgilerinin de burada yer aldığı anlatılan iddianamede, sayfada "yüz, dudak, göz ve kalça dolgusu ile botoks 10 dakikada ameliyatsız, dikişsiz, izsiz, tamamen bitkisel" bilgilerine yer verildiğinin belirlendiği belirtildi.

Sanığın diploması bulunmadığı halde kendisini doktor olarak tanıtarak müştekilere botoks ve dolgu işlemlerini yaptığı ve bu işlemler neticesinde menfaat elde ettiği de aktarılan iddianamede, "Tüm dosya kapsamı, Instagram sayfa çıktıları, video kaydı, ses kaydı çözümlemesi, medyaya yansıyan görüntüler ve gazete sayfaları, müşteki tanık ve şüpheli ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde Songer G'nin atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Soner G'yle ilgili "dolandırıcılık ve yaralama" suçlarından ayrıca soruşturma sürdürüldüğü öğrenildi.

Adana'da kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak evinde bazı vatandaşlara dudak dolgusu ve botoks yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hırsızlıktan hükümlü çıkması nedeniyle cezaevine gönderilmiş, hakkında "dolandırıcılık" ve "diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçlarından tutuklama kararı verilmişti.