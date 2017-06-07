merkezli 4 ilde /PDY operasyonu: 20 kişi gözaltında

Giriş Tarihi: 7.6.2017 08:45 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 08:58
Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 kişi gözaltında

merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, " üyesi oldukları" iddia edilen şüphelilere yönelik Adana, Bursa, Niğde ve Karaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, aralarında memurluktan ihraç edilmiş öğretmenlerin de bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 20 kişi gözaltına alındığı, 9 kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 kişi gözaltında
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